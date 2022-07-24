Реликвии героя битвы за Кавказ представили в Музее Победы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Музее Победы к 80-летию начала битвы за Кавказ были представлены реликвии героя-альпиниста. Временная экспозиция открылась в рамках выставочного проекта «Реликвии Победы». В экспозицию вошли личные вещи известного советского альпиниста Анатолия Багрова, который участвовал в снятии фашистских вымпелов с восточной вершины горы Эльбрус.

Гостям музея покажут ледоруб и альпинистские кошки Багрова, с которыми фронтовик штурмовал горы. Он был заслуженным мастером спорта Советского Союза, фотографом и инструктором. В 1942 году его перевели на Кавказ для участия в первых сборах Школы военного альпинизма и горнолыжного дела Закавказского фронта.

После этого он был отправлен в 242-ю горнострелковую дивизию, в составе которой фронтовик занимался разведкой и организацией боевого охранения в районах перевалов Азау и Твибер. В 1943 году он принял участие в операции по снятию фашистских вымпелов с Эльбруса.

Экспозиция будет дополнена мультимедийной панелью. Кроме подробной информации о личных вещах Багрова, посетители смогут познакомиться с историей битвы за Кавказ, больше узнать о советских военных альпинистах, увидеть уникальные снимки, сделанные во время операции по снятию фашистских вымпелов. Выставка будет работать до 23 августа.

Накануне полсотни юных артистов из Костромы выступили в Музее Победы. Гости культурного учреждения увидели выступления, в основу которых легли музыкальные произведения разных народов России: русскую плясовую «Здорово, Кострома», композицию «Еврейские мотивы», татарский танец «Попрыгунья» и другие.