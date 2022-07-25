Северная Корея обвинила США в биологическом терроризме на Украине

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Северная Корея обвинила США в «биологическом терроризме», проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других государств и в распространении инфекционных заболеваний, следует из материала северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

— США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества, — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 24 июля.

По информации ЦТАК, в секретном документе из государственного архива Соединенных Штатов, полученном в 2010 году, известно, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН отдало приказ провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы «проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны», пишет РИА Новости.

При этом вместо извинений и признания вины Вашингтон пытается скрыть факты использования бактериологического оружия, «придираются» к Москве, называя РФ «государством — военным преступником» и распространяют ложную информацию.

Накануне российское посольство заявило, что пресса в США продолжает кампанию по дискредитации РФ, раздувая тему мнимой угрозы применения российскими военными биологического оружия.