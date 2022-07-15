Посольство РФ заявило, что американские СМИ раздувают тему биологического оружия

Фото: vk/rusembusa

Пресса в США продолжает кампанию по дискредитации РФ, раздувая тему мнимой угрозы применения российскими военными биологического оружия. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в четверг, 14 июля, посольством России в Соединенных Штатах в Telegram-канале.

— В местных СМИ продолжается кампания по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения ВС России биологического оружия. Подчеркиваем, что именно США, а не наша страна, запятнали свою репутацию в этой области. Документальные подтверждения этого неоднократно приводило Минобороны РФ со ссылкой на американские доклады, — написано в сообщении.

В дипмиссии отметили, что еще в марте институт стратегических исследований армии США обнародовал отчет о программе хим- и биооружия во время войны в Корее. В нем говорится, что в ходе подготовки к корейской кампании «ВВС США изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую работу по их применению».

Также в докладе подрядчиков Пентагона на Украине фигурируют проекты, которые направлены на изучение вирусов, способных нанести ущерб сельскому хозяйству, добавили в российском посольстве.

В мае посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты создали сеть биолабораторий вокруг России. Так, по имеющейся информации, в Нигерии — стране, откуда распространилась оспа обезьян, — функционируют как минимум четыре американские биолаборатории.