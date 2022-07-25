«Чрезмерная мощь»: названы минералы, которые можно использовать как оберег

Фото: Софья Сандурская /АГН Москва

Кристаллы могут помочь напомнить о намерении оставаться позитивными и оградить от негативных мыслей, однако некоторые из них могут забрать и часть жизненной энергии. Списком из нескольких камней, которые можно использовать для защиты от нежелательной энергии, но при этом необходимо учитывать их чрезмерную мощь, с «Вечерней Москвой» поделилась ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

— Хотя существует множество скептиков, не верящих в свойства кристаллов, я верю в эти реликвии земли, которые использовались на протяжении веков. Забавный факт: римские воины носили гематит в бою для защиты от врагов, а древние королевские гробницы были выложены лазуритом для защиты в загробной жизни, — рассказала ясновидящая.

Прозрачный кварц

Один из самых динамичных кристаллов. Считается, что он помогает как отражать негатив, так и привлекать позитив. При работе с этим камнем важно установить четкое и прямое намерение. Носите его в виде ожерелья или кольца, чтобы оградить себя от негатива в течение дня. Не забудьте сформулировать конкретное намерение, как вы будете ориентироваться в мире с этим кристаллом в руках.

Черный турмалин

Этот кристалл прекрасно подходит для создания более позитивного жизненного пространства и рабочей обстановки. Черный турмалин — мощный камень-покровитель, обладающий способностью заземлять пространство и очищать его от негатива. Однако вместе с тем этот кристалл противопоказан людям в депрессивных состояниях, во время реабилитации после болезней и так далее. Дело в том, что вместе с негативом он может захватить и часть агрессивной жизненной энергии, необходимой для борьбы и завоевания власти и благополучия.

Чтобы очистить свое жизненное пространство от негатива, положите черный турмалин у входной двери или в каждом углу дома, чтобы выйти на новый уровень. Если вам приходится работать в токсичной среде или с негативными людьми, положите кусочек черного турмалина на свой стол для хорошего слоя энергетической защиты.

Черный обсидиан

Такая же история и с черным обсидианом, который может навредить людям с низким энергетическим потенциалом. Черный обсидиан несет в себе успокаивающую и позитивную энергию, которая поможет вам не забывать смотреть на вещи с другой стороны, но только если вы полны энергии и всегда готовы к бою. В тяжелые дни храните черный обсидиан в специальном месте, из которого его легко достать и взять с собой. Или, если вы много ездите и часто расстраиваетесь из-за пробок, держите один обсидиан в машине для душевного спокойствия.

Черный нефрит

Этот кристалл поможет вам обратиться к своей интуиции и избегать негативных людей и ситуаций. Иногда бывает трудно понять, откуда исходит негатив, но черный нефрит поможет вам настроиться на первоисточник. Считайте черный нефрит своим личным энергетическим оберегом и берите его с собой в путешествия и новые приключения.