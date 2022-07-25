Фото: Минобороны РФ

Западная пресса намеренно скрывает правду о больших успехах России на Украине, написал в воскресенье, 24 июля, британский журналист Род Лиддл в материале для газеты The Times.

По словам обозревателя, иностранные издания пытаются преувеличить возможности противодействия, которыми обладают Вооруженные силы Украины (ВСУ), при этом крупные успехи ВС РФ освещаются «значительно скромнее».

Публицист указал на тенденцию, по которой чем больше успехов у Москвы, тем больше места в западных медиа отдается воображаемым «зверствам» российских военных, пишет РИА Новости со ссылкой на западных коллег.

Подобные сообщения, по словам Лиддла, искажают реальную картину боев. Правды в западных СМИ нет, поскольку каждое заявление украинского политика принимается за чистую монету, считает обозреватель.

Британский журналист добавил, что взгляд западных стран на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.

В начале июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идущую в мире «войну против журналистики» начала не Россия, а Запад, устраивающий «бесчинства» в отношении СМИ.