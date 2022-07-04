Лавров обвинил Запад в «бесчинствах» в отношении СМИ

Фото: МИД РФ

Идущую в мире «войну против журналистики» начала не Россия, а Запад, устраивающий «бесчинства» в отношении СМИ. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мы заинтересованы в том, чтобы ее (войну против журналистики — прим. «ВМ») закончить. Но я не вижу, как Запад может прекратить свои бесчинства, потому что он зашел слишком далеко. И ему теперь остановиться невозможно без потери лиц, — сказал министр.

Он подчеркнул, что западные страны совершенно перестали соблюдать нормы международного права, вместо этого они придумывают свои «правила». Согласно последним, только ЕС может решать, что является свободой слова, а что — нет, передает слова Лаврова ТАСС.

Также стало известно, что в Латвии заблокировали доступ к российским соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Уточняется, что данные соцсети были внесены в санкционные списки ЕС.

Однако латвийский суд решил вернуть в эфир нескольких российских телеканалов. Так, суд решил разблокировать телеканалы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music. Решение о блокировке этих телеканалов было принято 7 марта Национальным советом по электронным СМИ.