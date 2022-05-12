В Латвии заблокируют «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир»

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В Латвии на следующей неделе заблокируют доступ к российским соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Об этом сообщил глава нацсовета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в четверг, 12 мая.

Уточняется, что причина блокировки российских соцсетей в их владельцах: Юрии Ковальчуке и Владимире Кириенко. Они были внесены в санкционные списки Евросоюза (ЕС). В МИД РФ отметили, что балтийские страны уже не раз были замечены в притеснении СМИ, передает ТАСС.

До этого Россия отозвала согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. В МИД РФ были вызваны посол Эстонии Маргус Лайдре, посол Латвии Марис Риекстиньш, а также временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене.

Также стало известно, что латвийские власти выпустили распоряжение о запрете въезда в страну певцу Филиппу Киркорову, артисту Владимиру Винокуру, комику Евгению Петросяну и тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой.

Причиной данного решения послужила позиция вышеуказанных людей в поддержку политики России по ситуации вокруг Украины.