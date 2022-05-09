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Латвия запретила въезд в страну Киркорову, Винокуру, Петросяну и Винер-Усмановой

Араз Салехов
Общество
Латвия запретила въезд в страну Киркорову, Винокуру, Петросяну и Винер-Усмановой
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Латвийские власти выпустили распоряжение о запрете въезда в страну певцу Филиппу Киркорову, артисту Владимиру Винокуру, комику Евгению Петросяну и тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил в Twitter министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

— Въезд в Латвию запрещен им на неопределенный срок. Решение принято на основании иммиграционного закона, — говорится в сообщении.

Причиной данного решения послужила позиция вышеуказанных людей в поддержку политики России по ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что МИД опубликовал поименный список из 592 граждан Канады, которым запрещен въезд на территорию России. В список вошли сенаторы парламента Канады, члены палаты общин парламента от Либеральной и Консервативной партий, публицисты, а также министр юстиции и генпрокурор Канады Дэвид Ламетти, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер.

Помимо этого, власти России запретили въезд японскому премьер-министру Фумио Кисиду и членам его кабинета. В МИД РФ добавили, что Япония хочет нанести ущерб российской экономике и подорвать авторитет Москвы.

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