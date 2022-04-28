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МИД: Почти 600 гражданам Канады запретили въезд в Россию

Евгений Белоусов
В мире
МИД: Почти 600 гражданам Канады запретили въезд в Россию
Фото: МИД РФ

Россия вынуждена вводить санкции в отношении канадских граждан в ответ на враждебные действия властей в Оттаве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ в четверг, 28 апреля.

— Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам, — подчеркнули в министерстве.

МИД опубликовал поименный список из 592 граждан Канады, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе. Среди них сенаторы парламента Канады, члены палаты общин парламента от Либеральной и Консервативной партий, публицисты, а также министр юстиции и генпрокурор Канады Дэвид Ламетти, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер и другие.

До этого Канада включила в свои санкционные списки по России еще 14 лиц, среди которых глава Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина, бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен. Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на мариупольском заводе «Азовсталь» вместе с украинскими националистами может находиться отставной канадский генерал. По словам Басурина, группа ООН, планирующая эвакуацию мирных граждан, на самом деле стремится вывезти с «Азовстали» военных стран НАТО.

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