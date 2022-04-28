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Басурин сообщил, что на «Азовстали» может находиться отставной канадский генерал

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Басурин сообщил, что на «Азовстали» может находиться отставной канадский генерал
Фото: Николай Тришин/ТАСС

На мариупольском заводе «Азовсталь» может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в четверг, 28 апреля.

— Мелькала такая информация о том, что там (на заводе «Азовсталь» — прим. «ВМ») может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину, — рассказал он.

По словам Басурина, группа ООН, планирующая эвакуацию мирных граждан, на самом деле стремится вывезти с «Азовстали» военных стран НАТО. Он также считает, что на заводе могут быть обнаружены документы, подтверждающие военные преступления и геноцид со стороны украинской армии, возможно, даже подтверждения «опытов над людьми». Раскрытия этих фактов, утверждает Басурин, боятся в Киеве, передает ТАСС.

25 апреля Вооруженные силы России подтвердили открытие гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». Эвакуации мирных граждан с российской стороны ничего не препятствует.

Однако позднее в тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали». Из-за этого никто не воспользовался открытым Россией гуманитарным коридором.

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