Вильфанд рассказал о теплой погоде в европейской части России на будущей неделе

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В течение пяти ближайших дней прогнозируется температурный фон 25-30 градусов на всей европейской части Российской Федерации, исключая Северо-Западный федеральный округ (СЗФО). Там будет несколько прохладнее, сообщил в понедельник. 24 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Центральном, Северо-Кавказском и Южном Федеральном округах, а также на Поволжье будет зафиксирована температура 25-30 градусов выше нуля. При этом в регионах СЗФО будет преобладать циклоническая деятельность, в связи с чем температура начнет понижаться, пишет ТАСС.

По информации Гидрометцентра, в понедельник в Ленинградской области прогнозируется температура воздуха 24 градуса, во вторник — 28 градусов, а в последующие дни недели будет понижение до 20-23 градусов тепла. В Калининградской области ситуация будет схожей, рассказал Вильфанд.

Накануне стало известно, что смена погодных условий ожидается в московском регионе в конце месяца. Жара сменится комфортной прохладой.