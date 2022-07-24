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Синоптик анонсировал похолодание в Московском регионе в конце июля

Араз Салехов

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Синоптик анонсировал похолодание в Московском регионе в конце июля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Смена погодных условий ожидается в Московском регионе в конце месяца. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Жара сменится комфортной прохладой! В понедельник метеорологические условия в Центральной России ухудшатся, — сказал метеоролог.

Он объяснил, что это произойдет из-за атмосферного фронта, сопровождаемого грядой грозовых облаков и ливнями. Данное явление собьет жару и понизит дневную температуру до плюс 23–28 градусов, написал Тишковец в Telegram-канале.

Помимо этого, Тишковец рассказал, что москвичей 24 июля ожидает жаркая, солнечная и сухая погода. Так, в городе воздух прогреется до плюс 29–31 градуса, в Подмосковье — до плюс 27–32.

Кроме того, метеоролог заявил, что в столице не стоит ожидать сорокаградусную жару, однако финал июля и август в городе будут теплыми. По его словам, «экстремальный зной» охватит только Европу, не дойдя до России.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что горожане могут укрыться от сильной жары у воды: в столичных парках есть пруды, фонтаны и летние бассейны.

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