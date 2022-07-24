Синоптик оценил вероятность сорокаградусной жары в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице не стоит ожидать сорокоградусную жару, однако финал июля и август в городе будут теплыми. Об этом в воскресенье, 24 июля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Что касается вероятности 40-градусной жары в Москве, то она нулевая. У нас рекорд принадлежит самому жаркому лету 2010 года: для июля это плюс 38,2 градуса. Сейчас, согласно прогнозам, финал июля и август будут теплыми, с превышением нормы на несколько градусов. Но экстремальный зной, который охватил Европу, по моим тщательным оценкам, не прогнозируется, — цитирует его РИА Новости.

Давая прогноз на 24 июля, Тишковец заявил, что москвичей ожидает жаркая, солнечная и сухая погода. Так, в городе воздух прогреется до плюс 29–31 градуса, в Подмосковье — до плюс 27–32. По его словам, ветер ожидается юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду.

При этом российский Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе по причине сильной жары. В городе соответствующее предупреждение о сильной жаре действует с 12:00 до 18:00.