Собянин назвал способы спасения от жары в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Горожане могут укрыться от сильной жары у воды: в столичных парках есть пруды, фонтаны и летние бассейны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 24 июля.

— Можно отправиться на лодочную прогулку. Станции проката работают в Музее-заповеднике «Царицыно», в Парке Горького и в Измайловском парке. По живописным Лианозовским прудам москвичи катались еще в начале прошлого века, — сказал глава города.

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В парках «Сокольники» и «Фили» можно посетить летние бассейны, а на прибрежных территориях Химкинского водохранилища оборудованы комфортные пляжи с лежаками. Столичное правительство за последние годы благоустроило почти 90 водных объектов: водоемы и реки были почищены от ила, а их берега привели в порядок.

В этом году планируется провести работы на каскадах Лефортовского парка, Лианозовских и Бехтеревских прудов, а также на Алтуфьевском пруду. Наконец, будет проведена реабилитация прудов в Кускове и в «Битцевском лесу», написал Собянин в Telegram-канале.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы 24 июля ожидает жаркая, солнечная и сухая погода. Так, в городе воздух прогреется до плюс 29–31 градуса, в Подмосковье — до плюс 27–32.

Городские службы 24 июля были переведены в режим повышенной готовности в связи с наступившей жаркой погодой в Москве. Так, специалисты круглосуточно поливают водой асфальтобетонные и плиточные покрытия, а также проезжую часть.