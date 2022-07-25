Москвичей предупредили о возможных грозах 25 июля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 25 июля, Москва будет находиться под влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферного фронта с запада. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в столице и Подмосковье составит 28 градусов выше нуля. Ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду, а при грозе порывы будут составлять до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха около 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— По медицинской оценке — это погода гипоксического типа, которая является неблагоприятной для метеозависимых людей. В группе риска пожилые, имеющие больше проблем со здоровьем, и им гораздо сложнее приспосабливаться к таким внешним факторам, — пишут специалисты.

Руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о теплой погоде в европейской части России на будущей неделе.