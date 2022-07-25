Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичей предупредили о возможных грозах 25 июля

Егор Провоторов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о возможных грозах 25 июля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 25 июля, Москва будет находиться под влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферного фронта с запада. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в столице и Подмосковье составит 28 градусов выше нуля. Ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду, а при грозе порывы будут составлять до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха около 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— По медицинской оценке — это погода гипоксического типа, которая является неблагоприятной для метеозависимых людей. В группе риска пожилые, имеющие больше проблем со здоровьем, и им гораздо сложнее приспосабливаться к таким внешним факторам, — пишут специалисты.

Руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о теплой погоде в европейской части России на будущей неделе.

Лето Москва гроза
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте