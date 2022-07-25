Песня Олега Газманова прозвучала на концерте Rammstein в Эстонии

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В социальных сетях появился видеоролик, записанный во время концерта немецкого рок-коллектива Rammstein. На нем слышно, как играет композиция «Вперед, Россия!» именитого российского исполнителя Олега Газманова.

Таким образом, по мнению пользователей соцсетей, рок-группа из Германии решила выразить поддержку России во время своего концерта в столице Эстонии — Таллине, пишет издание ctnews.

Ролик позволяет услышать исполнение патриотической композиции отечественного музыканта. При этом на сцене запускались спецэффекты для поддержки шоу. Поклонники группы тепло встретили такой жест со стороны Rammstein, после чего предложили им выступить в российских городах. Официального комментария со стороны самих рок-исполнителей по этому поводу на данный момент не поступало. Коллектив выступал в Эстонии для Певческого пола.

В середине июля украинская артистка Светлана Лобода отреагировала на слухи о проплаченном романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Накануне продюсер Кирилл Чибисов утверждал, что рок-музыкант Линдеманн получал денежное вознаграждение в размере 150 тысяч долларов (почти девять миллионов рублей) за каждую встречу с украинской певицей.