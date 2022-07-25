Борис Джонсон выразил намерение съездить в Киев до окончания своего срока

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Подавший в отставку с должности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон рассчитывает совершить последнюю поездку в украинскую столицу — Киев, прежде чем окончательно покинет Даунинг-стрит, сообщают журналисты со ссылкой на осведомленные источники.

Глава британского правительства планирует посетить столицу восточноевропейского государства в третий раз, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. До этого британский политик был в этой стране в апреле и июне, пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Руководитель кабинета министров действительно чувствует ответственность за то, что был «самым большим сторонником Зеленского». Журналисты пишут, что Джонсон «не может просто уйти», поскольку не знает, что прикроет ли мир украинского лидера.

Подавший в отставку со своего поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом цитатой из фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор-2: Судный день» 1991 года. После этих слов однопартийцы Джонсона встали, аплодируя уходящему премьеру.