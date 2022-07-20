Джонсон закончил прощальную речь в парламенте фразой «Hasta la vista, baby»

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Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом цитатой из фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» 1991 года.

— Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и — «Hasta la vista, baby» («До свидания, детка» на испанском — прим. «ВМ»), — сказал политик.

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После этих слов однопартийцы Джонсона встали, аплодируя уходящему премьеру. Пока он шел к выходу, многие дружески хлопали его по плечу, однако оппозиция осталась сидеть и не хлопала, передает РИА Новости.

7 июля Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

13 июля стало известно, что бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак остался фаворитом предвыборной гонки по итогам первого раунда выборов нового лидера Консервативной партии.

По итогам второго тура выборов в следующий этап прошли пять кандидатов, среди которых присутствует Лиз Трасс. В третьем туре лидером вновь оказался Сунак.