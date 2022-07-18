Сунак снова лидирует в третьем туре выборов премьера Британии

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Экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак в очередной раз набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьера. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.

На втором месте расположилась замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. За ней следуют глава МИД Лиз Трасс и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Следующие туры будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента, и каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов, передает РИА Новости.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

13 июля стало известно, что бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак остался фаворитом предвыборной гонки по итогам первого раунда выборов нового лидера Консервативной партии.

По итогам второго тура выборов премьер-министра Великобритании в следующий этап прошли пять кандидатов, среди которых присутствует Трасс. Риши Сунак все так же лидирует в гонке.