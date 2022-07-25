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Жители столицы оплатили более 50 миллионов счетов с помощью сервиса «Мои платежи»

Александр Афонин
Город
Жители столицы оплатили более 50 миллионов счетов с помощью сервиса «Мои платежи»
Фото: depositphotos

За время работы сервиса «Мои платежи» пользователи оплатили более 50 миллионов счетов. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Возможности сервиса постоянно расширяются, а процесс оплаты услуг с каждым годом становится все более простым и доступным для горожан. Сейчас пользователи могут оплатить более девяти тысяч городских, федеральных и коммерческих услуг, в том числе социально значимых, — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

Отмечается, что наиболее популярным стало пополнение баланса лицевого счета карты «Москвенок», оплата коммунальных услуг и образования. Всего с начала этого года горожане воспользовались сервисом более 9,5 миллиона раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 июля стало известно, что пользователи мобильного приложения «Моя Москва» теперь могут найти неоплаченные автомобильные штрафы с помощью виртуального голосового помощника. Для этого необходимо нажать на синий значок микрофона на главном экране приложения и озвучить просьбу.

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