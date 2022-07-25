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Город выставит на торги два земельных участка в ТиНАО

Александр Афонин
Город
Город выставит на торги два земельных участка в ТиНАО
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Вороновское, посёлок ЛМС, Цветочная улица Карта всех событий

Столица выставит на торги два земельных участка для строительства объектов торговли и услуг в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— На строительство объектов инвесторам отводится 2,5 года. По завершении работ они смогут оформить построенные здания в собственность, — сказал он.

Гаман добавил, что площадь первого участка составит 0,12 гектара. На нем можно будет возвести магазин площадью 483 квадратных метров. Второй участок будет меньше — 0,08 гектара. Там инвестору предстоит построить здание общей площадью до 480 квадратных метров.

Территории будут выставлены на торги в четвертом квартале этого года. Точную дату аукциона озвучат позднее, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 июля сообщалось, что аукцион на право аренды земельного участка в поселении Внуковское для размещения промышленного объекта пройдет в июле — августе 2022 года. По словам Гамана, площадь разыгрываемой на аукционе земли превышает 1,1 гектара.

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