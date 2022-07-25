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Спортивный кластер для подростков создадут на окраине Битцевского леса

Анастасия Колоскова
Город
Спортивный кластер для подростков создадут на окраине Битцевского леса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

В столичном районе Ясенево началось строительство рекреационного спортивного центра «Подростковый кластер», который расположится под Севастопольским путепроводом на окраине Битцевского леса и свяжет его западную и основную части. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников

— Ранее к путепроводу примыкали гаражи. Автомобили заезжали в эту зону Битцевского леса с Севастопольского проспекта по грунтовой дороге. Проходили там и так называемые народные тропы, соединяющие западную часть леса с основным массивом. Территория под путепроводом была неуютной, темной и грязной, — рассказал он.

По словам Мельникова, на месте уже демонтировали гаражи, вывезли мусор и подготовили основания под будущие спортивные площадки. В настоящее время специалисты устанавливают бортовой камень и занимаются устройством песчаного основания дорожек.

На территории уже завершилось устройство скейт-парка площадью 495 квадратных метров с необходимым набором фигур для юных райдеров. Возле него появится скамья-трибуна в виде амфитеатра, где спортсмены смогут отдохнуть, а зрители — посмотреть на трюки.

Скейт-парк предназначен для начинающих скейтбордистов, любителей самокатов, а также опытных спортсменов. Его конфигурация соответствует международными требованиями. На территории кластера также оборудуют площадки для баскетбола, стритбола, воркаута, столы для игры в пинг-понг и туалет.

Замглавы департамента отметил, что все объекты будут располагаться под путепроводом, что позволит тренироваться в любую погоду, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До конца августа в 25 столичных парках юные москвичи смогут посетить воркшопы, уроки и тренировки.

Спорт Скейтбординг Район Ясенево
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