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Врачи-токсикологи начали работать в центре критических состояний

Анастасия Колоскова
Город
Врачи-токсикологи начали работать в центре критических состояний
Фото: Pixabay

В городском консультативном центре анестезиологии-реаниматологии — центре критических состояний станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова начали круглосуточно работать врачи-токсикологи, которые оказывают консультационную помощь в том числе горожанам. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что центр критических состояний был открыт в январе 2022 года и стал фактически единой диспетчерской, которая координирует помощь специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии городских больниц и бригадам скорой помощи.

По словам заммэра, новый центр позволил врачам получать второе мнение и даже проводить дистанционный консилиум по лечению наиболее тяжелых больных. В общей сложности специалисты центра уже провели свыше 1,6 тысячи консультаций.

— Теперь здесь начали в круглосуточном режиме консультировать врачи еще одного направления — токсикологии. При этом консультации могут получить не только медики: если обратиться по номеру 103 с вопросом о возможном отравлении, когда нет непосредственной угрозы для жизни и здоровья человека, фельдшеры переведут обращение на врача токсиколога для дополнительной консультации, — приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ракова рассказала о городской клинической больнице (ГКБ) № 1 имени Пирогова, также известной как Первая градская, которая отметила 220-летие.

Здравоохранение Врачи Анастасия Ракова
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