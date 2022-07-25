Центр развития карьеры «Технограда» запустил новый бесплатный курс для предпринимателей

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открыл запись на новый бесплатный онлайн-курс, посвященный развитию навыков общения и ведению переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 25 июля.

— Программа курса позволит овладеть важным навыком переговорщика. Эту программу мы запускаем уже в пятый раз, и каждый поток собирает большое число слушателей. На предыдущие вебинары зарегистрировались более 2,2 тысячи человек, — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Занятия пройдут 26 и 28 июля, а также 2 и 4 августа. Начало вебинаров состоится в 19:00. В ходе курса участникам расскажут о существующих моделях переговоров и как их правильно применять. Для участия в курсе нужна предварительная регистрация на портале «Технограда», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в шести парках Москвы пройдут бесплатные уроки по изучению английского, испанского, немецкого, китайского языков и иврита. Проводить занятия будут преподаватели языковых школ.