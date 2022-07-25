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Специальные автобусы будут курсировать к центрам московского долголетия

Анастасия Колоскова
Город
Специальные автобусы будут курсировать к центрам московского долголетия
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В рамках нового проекта «Маршрут к долголетию» начал курсировать первый автобус, который поможет жителям столицы старшего возраста бесплатно добираться до центров московского долголетия (ЦМД). Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что центры московского долголетия придерживаются принципа экстерриториальности, то есть горожане могут посещать любое или несколько из клубных пространств вне зависимости от их места жительства.

— Чтобы горожанам старшего поколения было еще проще посещать другие центры, встречаться с новыми людьми и создавать собственные сообщества по интересам, мы запускаем проект «Маршрут к долголетию». Между клубными пространствами будут курсировать специальные брендированные бесплатные автобусы, — отметила заммэра.

По ее словам, первый маршрут организован между центрами ЦАО и Троицка, еще несколько автобусов будут запущены до конца года.

Начавший курсировать между центрами московского долголетия микроавтобус рассчитан на 20 мест. Он оборудован удобными сиденьями и кондиционерами, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В июле проект «Добрый автобус» организовал для участников московского долголетия еще больше мест для посещения и расширил список достопримечательностей.

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