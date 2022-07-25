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В Роспотребнадзоре назвали три простых способа пережить жару

Александр Афонин
Общество
В Роспотребнадзоре назвали три простых способа пережить жару
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В жаркую погоду следует пить больше воды, носить одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 25 июля.

— Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека информирует, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при повышении температуры до 28,5 градуса в помещении следует сократить рабочий день на час. Если воздух прогрелся до 30,5 градуса — на четыре часа. Кроме того, при температуре 32,5 градуса рекомендуется осуществлять работу на протяжении 15–20 минут. Далее необходим отдых 10–12 минут, передает пресс-служба.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал способы спасения от жары в столице. По его словам, горожане могут укрыться от непогоды у воды: в столичных парках есть пруды, фонтаны и летние бассейны.

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