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Специалисты приступили к капремонту Новокутузовского тоннельного комплекса

Александр Афонин
Город
Специалисты приступили к капремонту Новокутузовского тоннельного комплекса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский тоннель Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках капремонта приступили к работам во всех въездных и выездных тоннелях Новокутузовского тоннельного комплекса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 25 июля.

— Во время проведения ремонта движение в тоннельном комплексе полностью прекращаться не будет, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе движения в каждом направлении, — сказал он.

Заммэра добавил, что ремонт пройдет в пять этапов. В ходе работ специалисты проведут демонтаж старой облицовки и инженерных коммуникаций. Кроме того, будут обновлены системы пожаротушения, освещения, вентиляции и так далее. По словам Бирюкова, работы планируется окончить в третьем квартале 2023 года.

Накануне Петр Бирюков сообщил, что специалисты приступили к капитальному ремонту развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. Отмечается, что причиной ремонта стала образовавшаяся колея на дорожном покрытии.

Петр Бирюков капремонт Дороги
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