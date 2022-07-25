Ефимов: Участок бывшей промзоны «Северянин» реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

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Россия, Москва, проезд Серебрякова Карта всех событий

Участок бывшей промзоны «Северянин» площадью 1,9 гектара в СВАО преобразуют по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 25 июля.

— Территория расположена между проездом Серебрякова и Северо-Восточной хордой, рядом находятся Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН и станция метро «Ботанический сад». Вложения в реорганизацию участка превысят 8 миллиардов рублей, а в бюджет города благодаря реализации проекта будет ежегодно поступать 845 миллионов рублей, — сказал заммэра.

Благодаря этому в районе Свиблово появится более 2,5 тысячи новых рабочих мест. Редевелопмент территории смогут провести собственники, Москва или привлеченный по результатам торгов инвестор.

На территории бывшей промзоны планируется возвести более 80 тысяч квадратных метров общественно-деловых построек, добавил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, инвестор возведет там гостиницу площадью 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, на территории построят общественно-торговый центр площадью более 40 тысяч квадратных метров, где разместят физкультурно-оздоровительный комплекс.

22 июля Ефимов сообщил, что участок бывшей промышленной зоны «Тушино» будет преобразован в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Площадь территории составляет 46 гектаров.

Также он подчеркнул, что вложения в реорганизацию участка бывшей промзоны превысят 134 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы составит 2,6 миллиарда рублей в актуальных ценах.