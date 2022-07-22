Владимир Ефимов: Бывшую промзону Тушино реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Южное Тушино Карта всех событий

Участок бывшей промышленной зоны «Тушино» будет преобразован в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Площадь территории составляет 46 гектаров. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Участок расположен между станциями «Тушинская» и «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Рядом находится Химкинское водохранилище — его набережная в ближайшие годы будет благоустроена, поскольку входит в городской проект по развитию прибрежных территорий, — отметил Ефимов.

Также он подчеркнул, что вложения в реорганизацию участка бывшей промзоны превысят 134 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы составит 2,6 миллиарда рублей в актуальных ценах.

Ефимов отметил, что наиболее значимую часть участка занимают склады и автосервисы, а также полуразрушенные производственные площади, не используемые по назначению.

Редевелопмент бывшей промзоны позволит создать благоприятные условия для жизни и работы горожан, повысить экономическую привлекательность района Тушино, отметил Ефимов.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, на территории планируется построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Практически треть участка займет общественная застройка, ее площадь составит 350 тысяч квадратных метров. На месте бывшей промзоны появятся школа на две тысячи мест и четыре детских сада на тысячу мест каждый.

Также инвестор возведет здесь семейный центр спорта, развития и развлечений площадью не менее 20 тысяч квадратных метров и физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, возведут 750 тысяч квадратных метров современного жилья, подчеркнул Гаман.

Недавно Ефимов рассказал, что Москва заключила с инвестором договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год в рамках антикризисной меры поддержки.