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Сбербанк снизил ставки по вкладам до семи процентов

Лейла Алиева
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам до семи процентов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сбербанк снизил ставки по вкладам, максимальная ставка по рублевому депозиту опустилась до семи процентов. Об этом сообщили в пресс-службе банка в понедельник, 25 июля.

Согласно данным банка, максимальная доходность по вкладам в рублях теперь снижена до семи процентов. Такую ставку можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка, а также при открытии вклада онлайн сроком на год. Так, минимальная сумма вклада составит 100 тысяч рублей.

На срок один месяц максимальная ставка по рублевым вкладам составит 5,5 процента, на два месяца — 5,75 процента, а на семь — 6,75 процента.

Кроме того, в Сбербанке стартовала акция, которая продлится до 4 октября. Так, минимальная базовая ставка для потребительских кредитов опустилась до 13,9 процента. Также снижается ставка по ипотеке на новостройки и вторичное жилье до 9,9 процента, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что в столичном регионе в мае увеличились объемы выданных ипотечных кредитов на 7,8 процента. Так, средний размер ипотеки в Москве составляет 7,1 миллиона рублей, а в Подмосковье — 5,9 миллиона рублей.

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