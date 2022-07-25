Площадка «Печатники» технополиса «Москва» начала предоставлять логистические услуги

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Площадка «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» начала предоставлять своим резидентам и арендаторам услуги по складскому и логистическому обслуживанию. Об этом сообщил в понедельник, 25 июля, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Улучшение инфраструктуры и переход к рациональным моделям потребления и производства являются приоритетными задачами особой экономической зоны Москвы, — сказал он.

Отмечается, что создание логистического сервиса стало отправной точкой для реорганизации системы ОЭЗ. Планируется, что на площадке «Печатники» в будущем произойдет полная централизация разгрузки и перемещения грузов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что резидент особой экономической зоны технополиса «Москва» планирует увеличить объем поставок медицинского оборудования в регионы России, а также в медучреждения города. Отмечается, что компания занимается производством аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательной техники. Кроме того, она изобрела симулятор для медиков.