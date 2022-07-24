Резидент технополиса «Москва» увеличит поставки медицинского оборудования в регионы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» планирует увеличить объем поставок медицинского оборудования в регионы России, а также в медучреждения города. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Один из резидентов ОЭЗ, «Хирана+», до конца года планирует почти на 30 процентов увеличить объем поставок собственного медицинского оборудования в регионы России и клиники Москвы, — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Отмечается, что компания занимается производством аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательной техники. Кроме того, она изобрела симулятор для медиков. Свою продукцию «Хирана+» направит в больницы Дагестана, Краснодарского и Красноярского краев и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в первом квартале текущего года компании — резиденты столичной ОЭЗ технополиса «Москва» создали свыше 400 рабочих мест. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.