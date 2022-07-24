Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Резидент технополиса «Москва» увеличит поставки медицинского оборудования в регионы

Александр Афонин
Город
Резидент технополиса «Москва» увеличит поставки медицинского оборудования в регионы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» планирует увеличить объем поставок медицинского оборудования в регионы России, а также в медучреждения города. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Один из резидентов ОЭЗ, «Хирана+», до конца года планирует почти на 30 процентов увеличить объем поставок собственного медицинского оборудования в регионы России и клиники Москвы, — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Отмечается, что компания занимается производством аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательной техники. Кроме того, она изобрела симулятор для медиков. Свою продукцию «Хирана+» направит в больницы Дагестана, Краснодарского и Красноярского краев и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в первом квартале текущего года компании — резиденты столичной ОЭЗ технополиса «Москва» создали свыше 400 рабочих мест. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Медицина Производство Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте