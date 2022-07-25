Прием заявок на участие в проекте «Лайн-ап #Моспродюсер | День города — 2022» стартовал в Москве

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Стартовал прием заявок на участие в проекте «Лайн-ап #Моспродюсер | День города — 2022» в рамках празднования 875-летия столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 25 июля.

— Победители проекта смогут презентовать свое творчество многотысячной аудитории и поздравить москвичей. Совместно с экспертами музыкальной индустрии мы отберем исполнителей, чье авторское творчество отлично впишется в общую концепцию праздника и сможет стать частью сценического шоу, — рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Так, исполнители авторской музыки любых стилей и жанров могут отправить заявку на сайт Московского продюсерского центра. После чего будут отобраны финалисты, из которых на живом прослушивании жюри выберет победителей. Они выступят на Поклонной горе 10 сентября, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

В минувшую пятницу, 22 июля, в Москве стартовал главный летний фестиваль «Цветочный джем». Отмечается, что гости смогут увидеть как лучшие цветочные композиции прошлых лет, так и новые оригинальные работы, например, висячие и водные сады. Всего на мероприятии представлено 27 садов и цветочных композиций.