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Соединенные Штаты и Европа устали от «попрошайничества» со стороны украинских политиков. Такого мнения придерживается политолог Максим Жаров.

Он отметил, что Киев считает возможным давать указания Вашингтону и Лондону относительно того, какое именно оружие и в каких количествах необходимо Украине для победы.

— Так за последние 100 лет не вело себя по отношению к США и Великобритании ни одно марионеточное государство, территорией которого Вашингтон и Лондон пользовались для ведения войн против ведущих мировых держав. Это раздражение Украиной прорывается уже и на страницы СМИ, — уточнил эксперт.

Он добавил, что число американских публикаций с недовольной интонацией будет увеличиваться по мере приближения выборов в Конгресс США, так как тема контроля за поставками оружия Киеву стала ключевой в избирательной кампании в стране, пишет ФАН.

Накануне британский журналист Род Лиддл в материале для газеты The Times написал, что западная пресса намеренно скрывает правду о больших успехах России на Украине. По словам обозревателя, иностранные издания пытаются преувеличить возможности противодействия, которыми обладают Вооруженные силы Украины (ВСУ), при этом крупные успехи ВС РФ освещаются «значительно скромнее».