Москвичи проголосуют за лучшую набережную для летних прогулок

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование из серии «Лето активного гражданина». Участникам предложат выбрать лучшую набережную для летних прогулок. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 25 июля.

Всего в голосовании представлено 18 набережных: Кремлевская, Софийская, Берсеневская, Космодамианская, Раушская, Пушкинская, Крымская, Краснопресненская, Котельническая, Болотная, Пресненская, Пречистенская, Якиманская, Озерковская, Москворецкая, Воробьевская, набережная Тараса Шевченко, а также Марка Шагала. Отдать свой голос можно лишь пяти локациям или предложить свой вариант, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в рамках нового специального проекта 18 июля началось голосование «Самые красивые фонтаны Москвы», в котором представлены 24 столичных сооружения. Участники смогут выбрать до пяти вариантов ответа или же добавить свой, а также ознакомиться с интересными фактами и историями о фонтанах. Например, для чего фронтовики собирались у фонтана «Театральный» рядом с Большим театром.