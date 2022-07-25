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Археологическая викторина стартовала в проекте «Активный гражданин»

Анастасия Колоскова
Город
Археологическая викторина стартовала в проекте «Активный гражданин»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Новая серия «Большой викторины», посвященная археологической тематике, началась в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 25 июля.

Уточняется, что викторина приурочена к неофициальному празднику Дню находок, который отмечают 22 июля.

Для того чтобы ответить на вопросы викторины «Находки археологов в Москве», потребуются знания о найденных в столице артефактах — от берестяных грамот до монет. Участникам предстоит справиться с восемью заданиями, которые были подготовлены совместно со специалистами столичного департамента культурного наследия.

Викторина будет проходить с 22 июля по 5 августа. За участие активные горожане получат 20 баллов, а еще пять будут начислены за каждый правильный ответ. Баллы можно будет обменять на сувениры или направить на благотворительность.

Подобные викторины открываются в «Активном гражданине» каждые две недели, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование из серии «Лето активного гражданина». Участникам предложат выбрать лучшую набережную для летних прогулок.

Археология Активный гражданин викторины
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