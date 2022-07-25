Эксперт пояснил, какие меры предосторожности важно соблюдать во время ливней

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в Петербурге Владислав Воронков рассказал, какие меры предосторожности важно соблюдать во время мощных ливней в городе.

По словам эксперта, немало опасностей таит в себе сильно затопленный участок трассы или тротуара. Помимо очень глубокой лужи, там может быть и колодец для упрощения стока воды. Стоит найти способ обойти опасное место.

Кроме того, под водой могут находиться опасные предметы, такие как стекло или арматура. В этом случае человек может получить серьезную травму.

Эксперт также добавил, что владельцы машин тоже должны быть начеку и стараться максимально аккуратно ездить по подтопленным участкам дороги, иначе техника может пострадать безвозвратно, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Сочи продолжаются разбор завалов и устранение последствий страшного наводнения из-за сильных ливней. Специалисты вели работу на протяжении всех выходных. За это время удалось очистить дороги, чтобы обеспечить свободное движение транспорта, передает Царьград.

До этого москвичей предупредили о возможных грозах 25 июля.