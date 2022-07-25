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Онлайн-запись на покупку билетов на колесо обозрения «Солнце Москвы» стартовала в столице

Александр Афонин
Город
Онлайн-запись на покупку билетов на колесо обозрения «Солнце Москвы» стартовала в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

Жители столицы теперь могут оставить онлайн-заявку для покупки билетов на колесо обозрения «Солнце Москвы». Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе компании-оператора.

— Стала известна стоимость билетов на посещение крупнейшего в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы» у Южного входа ВДНХ. Аттракцион будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Уже сегодня на обновленном сайте проекта можно оставить заявку на покупку билета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа билетов на сайте колеса обозрения откроется в скором времени. Покупка в кассах и терминалах станет возможна сразу после открытия «Солнца Москвы».

Всего на выбор горожан будет представлено четыре категории билетов: взрослый, детский, семейный и льготный. Уточняется, что льготный билет будет доступен только в кассах аттракциона. Для его получения необходимо предъявить соответствующий документ, передает ТАСС.

11 июля стало известно, что специалисты завершили работы, связанные с монтажом пассажирских кабин на колесе обозрения «Солнце Москвы». Заключительный этап сборки аттракциона продлился чуть более двух недель.

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