Ноутбуки с клавиатурой без кириллицы начали появляться в России

Фото: Pexels

Доля ноутбуков с клавиатурой, на которое не представлена кириллическая раскладка, увеличивается из-за параллельного импорта. Об этом сообщили участники рынка.

По словам руководителя направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева, общее число ноутбуков и клавиатур без русских букв, ввезенных в страну, может к концу года достигнуть 10 процентов. При этом продукция появляется на прилавках как крупных ретейлеров, так и мелких компаний.

В Минпромторге отметили, что в предназначенной для российского рынка или ЕАЭС продукции клавиатура имеет российскую раскладку. В противном случае можно прибегнуть к гравировке, уточнили в ведомстве.

Представители крупного производителя ноутбуков пояснили, что стоимость услуги гравировки составляет до двух тысяч рублей. Однако уточнили, что последствиями процедуры может оказаться прекращение гарантийного обязательства производителя, пишет «Коммерсантъ».

По данным источников издания в правительстве, недостаток клавиатур с кириллицей влияет на исполнение ряда государственных контрактов. Так, подрядчик не может поставить АРМ (автоматизированные рабочие места) без клавиатуры или с раскладкой на латинице. В связи с этим поставщики ищут возможность докупить клавиатуры с русской раскладкой, заключил источник.

Российские производители должны быть готовы к тому, что механизм параллельного импорта может быть в скором времени отменен для некоторых групп товаров, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров 21 июля. Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», на какие товары это может распространиться.