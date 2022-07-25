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Рафик Загрутдинов: До 2026 года специалисты благоустроят 11 столичных набережных

Александр Афонин
Город
Рафик Загрутдинов: До 2026 года специалисты благоустроят 11 столичных набережных
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

В столице до 2026 года специалисты благоустроят 11 набережных. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Общая протяженность одиннадцати новых участков столичных набережных превышает 25 километров, их реконструкцию планируем завершить в 2022–2026 годах, — сказал он.

Глава департамента добавил, что до конца года рабочие завершат работы на набережных Марка Шагала и Симоновской. В следующем году будет окончена реконструкция Крутицкой набережной. В 2024 и 2025 годах завершится благоустройство Шелепихинской и Карамышевской набережных, а также затона Новинки и так далее.

Загрутдинов отметил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянин, работы проводятся по новым столичным стандартом. Набережные создаются со значительным отступом от воды, что позволяет организовать общественное пространство у воды.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты построили и реконструировали 18 путепроводов в столице за 10 лет. По его словам, в ближайшее время в Москве планируется построить еще восемь путепроводов.

Благоустройство Москва-река Рафик Загрутдинов
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