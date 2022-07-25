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Депутат допустил открытие пунктов вакцинации в торговых центрах к осени

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Депутат допустил открытие пунктов вакцинации в торговых центрах к осени
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил, что россияне стали гораздо реже делать прививки от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что пока пункты вакцинации работают на базе поликлиник, все необходимые вакцины есть в наличии. Депутат не исключил возможности возвращения пунктов вакцинации в торговых центрах.

— Пока что деятельность пунктов вакцинации в ТЦ временно прекратилась. Но не исключаю, что в рамках новой волны, которая придется на конец лета и начало осени, эти пункты вновь вернутся, — отметил Куринный в комментарии НСН.

Он также добавил, что, скорее всего, новый подъем заболеваемости не потребует введения строгих ограничений.

Ранее врач Валерий Вечорко посоветовал использовать для вакцинации и ревакцинации «Спутник Лайт» и «Спутник V». Эти вакцины обеспечивают высокий уровень защиты и от новых штаммов, передает Nation News.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной.

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