Ефимов: За полгода малый и средний бизнес арендовал у города более 100 помещений по льготной ставке

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Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятые в январе–июне арендовали у города на специализированных торгах 102 нежилых помещения общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 25 июля.

— Все помещения имеют свободное назначение: там можно открыть продуктовые магазины, офисы, пункты бытовых услуг, а также другие виды бизнеса. Договоры с предпринимателями заключены на десять лет, — сказал представитель мэрии.

Аренда городской недвижимости через торги для представителей МСП и самозанятых доступна на льготных условиях. Начальная ставка для подвальных помещений составляет тысячу рублей за квадратный метр в год, для надземной части зданий — пять тысяч рублей за квадратный метр в год.

Больше всего договоров аренды заключили с представителями бизнеса на помещения в СЗАО — 20, а в ЗАО и ЮАО оформили по 17 соглашений.

Представители МСП и самозанятые за первые шесть месяцев арендовали 27 подвальных помещений общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, добавил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

При этом еще 75 объектов совокупной площадью около 5,1 тысячи квадратных метров находятся в надземной части зданий. Самозанятые и субъекты МСП арендуют у Москвы более 3 тысяч помещений площадью более 550 тысяч квадратных метров по льготным и минимальным ставкам. Это около половины всей недвижимости, которую сдает в аренду город.

19 июля Ефимов сообщил, что за шесть месяцев текущего года представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупили более 170 объектов недвижимости, арендуемых у города. По его словам, общая площадь помещений превысила 35 тысяч квадратных метров, а сумма от их продажи составила 3,7 миллиарда рублей.