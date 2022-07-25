Более половины недвижимости от годового плана ввели в ТиНАО

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

С начала года в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) ввели в эксплуатацию более 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

— Это свыше половины от намеченного на 2022 год объема ввода недвижимости, который составляет 3,2 миллиона «квадратов». Почти 1,5 миллиона квадратных метров составило жилье, еще порядка 331 тысячи «квадратов» планируется ввести в июле, — рассказал он.

По словам Жидкина, всего за год на территории ТиНАО построят более 2,6 квадратного метра недвижимости. При этом до конца месяца планируется ввести в эксплуатацию еще 131,4 тысячи квадратных метров нежилых объектов, которые обеспечат рост рабочих мест.

В первой половине года в Новой Москве построили и ввели в эксплуатацию пять детских садов, еще одно учреждение готовится к открытию. Отмечается, что до конца года благодаря инвесторам в округе возведут 18 детских садов на 3490 мест, еще четыре здания на 1150 мест появятся по государственной программе «Образование».