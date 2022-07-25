Более миллиона жителей Подмосковья прошли повторную вакцинацию от коронавируса

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Свыше миллиона жителей Подмосковья прошли повторную вакцинацию от ковида, сообщили в областном Минздраве. Медики рекомендуют повторить прививку через полгода после болезни или первой вакцинации.

Делать более длительный перерыв не рекомендуется: со временем иммунитет от новой коронавирусной инфекции снижается. Кроме того, вирус продолжает мутировать, возникают новые штаммы.

В Подмосковье пройти повторную вакцинацию можно в прививочном пункте в поликлинике, МФЦ или передвижном комплексе. Для вакцинации в поликлинике потребуется предварительная запись, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Записаться на прививку можно на сайте госуслуг или по телефону 122.

Накануне в регионе выявили 662 случая заражения коронавирусной инфекцией. За 2,5 года пандемии в регионе зафиксировали 989 639 случаев коронавируса, жертвами опасного заболевания стали 15 193 пациента, передает РИАМО.

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская сообщила, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы вакцинироваться (или ревакцинироваться) от коронавирусной инфекции.