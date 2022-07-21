Врач назвала лучшее время для вакцинации, чтобы не заразиться «кентавром»

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Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская сообщила, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы вакцинироваться (или ревакцинироваться) от коронавирусной инфекции.

Она отметила, что сейчас лето, многие активно путешествуют, общаются с родственниками и друзьями. Между тем уровень коллективного иммунитета снизился, сформировалась благотворная среда для распространения вируса.

— Если мы не хотим вернуться к недавно отмененным ограничениям и желаем быть уверенными в завтрашнем дне, нужно позаботиться о своем здоровье сегодня. Привейтесь сами и приведите в пункт вакцинации родных и близких, только так можно обезопаситься от COVID-19, который, к сожалению, пока не торопится уходить из нашей жизни, — отметила Малиновская в комментарии Общественной службе новостей.

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной.