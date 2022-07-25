Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Башкирии

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Крупное ДТП произошло на трассе М5 «Урал» с участием КамАЗа и пассажирского автобуса, в результате которого шесть человек погибли и еще 10 пострадали. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Согласно данным надзорного ведомства, авария случилась в 10:30 на 1413-м километре автодороги М5 «Урал» возле перекрестка у села Кашкалаши. Микроавтобус «Форд Транзит», следовавший с пассажирами из села Языково в Уфу, врезался в КамАЗ, осуществляющий дорожные работы.

— В результате аварии шесть пассажиров погибли. Еще десять, в том числе трое несовершеннолетних, получили различные травмы. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Благоварского, Чишминского районов и Уфы, — отметили в пресс-службе.

По факту ДТП организована проверка, говорится в сообщении надзорного ведомства.

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