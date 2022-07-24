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Подростка госпитализировали после ДТП с участием такси в центре Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Подростка госпитализировали после ДТП с участием такси в центре Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, 1-й Басманный переулок Карта всех событий

В результате ДТП с участием такси в 1-м Басманном переулке врачи госпитализировали 16-летнего подростка. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

— После ДТП у дома 3 в 1-м Басманном переулке госпитализирован 16-летний подросток. Выясняются все обстоятельства аварии, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в центре столицы водитель автомобиля такси совершил наезд на человека вне зоны действия пешеходного перехода. На месте происшествия работали оперативные службы города.

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