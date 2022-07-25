Городская служба занятости открыла проект по обучению железнодорожных кассиров

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В центре «Профессионал» столичной службы занятости открыли проект по обучению железнодорожных кассиров. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

— Кастомизированные курсы, которые мы настраиваем под запрос работодателя, гарантируют, что сразу после окончания обучения человек сможет трудоустроиться в партнерскую компанию, — сказала она.

Отмечается, что курс продлится две недели. Теоретический блок пройдет в центре «Профессионал». Практику участники пройдут на железнодорожных вокзалах, где будут прикреплены к опытным сотрудникам.

По итогам курса москвичи ознакомятся с профессией кассира и получат возможность трудоустройства в Федеральной пассажирской компании. На данный момент к обучению приступила первая группа из 20 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открыл запись на новый бесплатный онлайн-курс. Он посвящен развитию навыков общения и ведению переговоров.