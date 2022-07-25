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Собянин: Москва — среди мировых лидеров по числу способов оплаты проезда

Лейла Алиева
Город
Собянин: Москва — среди мировых лидеров по числу способов оплаты проезда
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва является одним из мировых лидеров по числу способов оплаты проезда. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в понедельник, 25 июля.

По его словам, в настоящее время не существует аналогов сервиса Face Pay по масштабу внедрения, качеству и удобству использования для пассажира. Также на кассах БКЛ заработала оплата проезда с помощью смартфона.

— Мы продолжим развивать бесконтактные способы оплаты для удобства пассажиров. К примеру, Face Pay уже начали тестировать в наземном транспорте, и до конца года система заработает на станциях Московского центрального кольца, — рассказал мэр.

Кроме того, до конца года специалисты оборудуют турникеты в метро сканерами QR-кодов. Так, москвичи смогут оплачивать проезд телефоном прямо на турникете, как и раньше, уточнил глава города в своем Telegram-канале.

В период с 2018 года пассажиры автобусов «Мострансавто» сэкономили более 5,5 миллиарда рублей за счет оплаты проезда банковскими картами. Так, по будням пассажиры совершают более 304,4 тысячи платежей посредством банковских карт.

Транспорт Система быстрых платежей (СБП) Сергей Собянин
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