Собянин: Москва — среди мировых лидеров по числу способов оплаты проезда

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва является одним из мировых лидеров по числу способов оплаты проезда. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в понедельник, 25 июля.

По его словам, в настоящее время не существует аналогов сервиса Face Pay по масштабу внедрения, качеству и удобству использования для пассажира. Также на кассах БКЛ заработала оплата проезда с помощью смартфона.

— Мы продолжим развивать бесконтактные способы оплаты для удобства пассажиров. К примеру, Face Pay уже начали тестировать в наземном транспорте, и до конца года система заработает на станциях Московского центрального кольца, — рассказал мэр.

Кроме того, до конца года специалисты оборудуют турникеты в метро сканерами QR-кодов. Так, москвичи смогут оплачивать проезд телефоном прямо на турникете, как и раньше, уточнил глава города в своем Telegram-канале.

В период с 2018 года пассажиры автобусов «Мострансавто» сэкономили более 5,5 миллиарда рублей за счет оплаты проезда банковскими картами. Так, по будням пассажиры совершают более 304,4 тысячи платежей посредством банковских карт.