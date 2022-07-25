Эксперты Роскачества рассказали, как бороться с шумными соседями

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Эксперты Роскачества объяснили, что делать, если соседи шумят ночью, делают бесконечный ремонт, не следят за бегающими детьми или разбрасывают мусор на лестничной площадке.

Для начала следует понять, какие неприятные действия соседей могут расцениваться как нарушение законодательства. Эксперты пояснили, что законом запрещено: шуметь в ночное время, загромождать общий коридор, тамбур или лестничную площадку, разбрасывать мусор в местах общего пользования, а также нарушать санитарные нормы.

Под последнее попадает радикальное захламление квартиры или заведение большого количества домашних животных, которые при этом не получают должного ухода. Все это, как уточняется, преследуется по закону.

Так, в столице действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». Он устанавливает ограничение: например, время ремонта по закону — днем, и то с перерывом.

Запрещено делать шумный ремонт с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Однако ситуация с шумом не так однозначна.

Например, за громкий лай собаки соседей привлечь можно, ведь именно на них лежат воспитание и дрессировка животного. А вот с плачем ребенка все труднее.

Сам детский плач не входит в перечень нарушений. Но если есть подозрения, что с ребенком плохо обращаются, — можно жаловаться.

Тишину необходимо соблюдать не только в своей квартире, но и на придомовой территории. Если соседи шумят ночью под окнами, то следует позвонить участковому. Также можно подать на них в суд или обратиться с жалобой в ТСЖ или ЖЭК.

Если же соседи постоянно мусорят, следует для начала попытаться решить все мирно. Поговорить с соседом и объяснить непозволительность и противоправность его поведения.

В случае игнорирования просьб нужно собрать доказательства: фото и видео, на которых сосед выбрасывает мусор мимо контейнера или в подъезде. Пригодятся также и показания свидетелей. Собрав все необходимые доказательства, следует обратиться снова к участковому или в ТСЖ.

— Лучше обратиться в органы, которые контролируют такие ситуации, и попытаться добиться справедливости, — отметил начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.

Если соседи мусорят на лестничной площадке, а этот мусор пожароопасен или создает пожароопасную ситуацию, то на это обратит внимание МЧС. Людьми, продолжающими мусорить и после штрафов, может заинтересоваться и Роспотребнадзор, говорится в публикации.

Чрезмерно шумные соседи являются источником серьезного стресса, провоцируют повышенную усталость, нарушение сна и раздражительность, а также способны стать триггером для развития депрессии и появления панических атак.

Специалист по стресс-менеджменту Ксения Левина рассказала, что человеку нужно находиться в тишине хотя бы один час в день и заботиться о своем сне, чтобы сохранять адекватное состояние.